Житель Петербурга отправился в колонию за кражи из салонов автомобилей

Василеостровский районный суд приговорил жителя Петербурга к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Он обвиняется умышленном повреждении чужого имущества и краже.

Суд установил, что обвиняемый в Василеостровском районе разбил левое заднее ветровое стекло автомобиля.

Позже он незаконно проник в другой припаркованный автомобиль и похитил видеорегистратор, держатель, а также зарядку для телефона.

Кроме того, обвиняемый проник в GMC и похитил оттуда телевизор, магнитолу и другое имущество на общую сумму 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд приговорил жительницу Петербурга к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она обвиняется в краже двух автомобилей, стоимость каждого из которых составляет более 250 тыс. рублей.