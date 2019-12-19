Петербурженка заплатит штраф за убийство насильника

Петербурженка заплатит штраф за убийство насильника
Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Девушка, по мнению суда, чрезмерно оборонялась от знакомого с ножом.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Суд обязал девушку выплатить 50 тысяч рублей за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Напоминаем, что все случилось в ночь на 9 марта. Девушка принимала ванну в квартире на Пулковской улице, когда к ней ворвался знакомый с ножом. Он, угрожая подруге, пытался склонить ее к интимной близости. Петербурженка не растерялась, выхватила нож и нанесла его удар в самое сердце. Мужчина погиб от потери крови.

Девушка признала свою вину и выплатила семье погибшего моральный ущерб. Семья отметила, что не имеет претензий к обвиняемой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 8 лет в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве и изнасиловании ребенка.

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