Офицер отправится в тюрьму за взятки при отборе военнослужащих в Сирию

Петербуржец также лишится военного звания капитана 3 ранга.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Антона Даниловского признали виновным в получении взяток во время отбора военнослужащих в Сирию. Он вместе со своим сослуживцем организовали группу и получали взятки за исполнение своих обязанностей.

Так, за сержантов и прапорщиков им платили по 15 тысяч рублей, за офицеров – 50 тысяч рублей. Группировка действовала всего несколько месяцев. Подозреваемый и сам признал свою вину.

Даниловский отправится за решетку на два года, а также был лишен своего воинского звания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мигрант с овощебазы на Софийской пытался задобрить полицию взяткой. Совершить задуманное мужчине не удалось. Сотрудник полиции оказался законопослушным человеком и доложил обо всем коллегам.