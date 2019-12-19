Мигрант с овощебазы на Софийской пытался задобрить полицию взяткой

В Петербурге 42-летний мигрант, работающий на Софийской овощебазе, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мелком взяточничестве.

Мужчина был пойман на нарушении миграционного законодательства в ходе рейда. По предварительным данным, по дороге в отдел полиции он пытался откупиться от правоохранителей. Размер взятки составил 2 тыс. рублей.

Совершить задуманное мужчине не удалось. Сотрудник полиции оказался законопослушным человеком и доложил обо всем коллегам.

«Полицейский сразу же сообщил об этом в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району, и злоумышленника задержали с поличным», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Рейд проходил на овощебазе на Софийской улице и на оптовом рынке на улице Салова 16 и 17 декабря. Было выявлено 37 правонарушителей. Они пойманы на нарушениях миграционного законодательства и в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта в Петербурге оштрафовали на 85 тыс. рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС.