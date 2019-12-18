Суд оштрафовал мигранта за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Суд оштрафовал мигранта за попытку дать взятку сотруднику ДПС
Злоумышленник пытался передать инспектору 11 тыс. рублей. Фото: Baltphoto

Суд в Петербурге оштрафовал Элбека Тулкинова на 85 тыс. рублей за покушение на дачу взятки.

Суд установил, что обвиняемый хотел дать взятку сотруднику ДПС ОВ ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району за непривлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории страны.

Злоумышленник пытался передать инспектору 11 тыс. рублей, после чего был задержан, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей. В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за получение взятки.

взятки дпс суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Закрытие дамбы в Петербурге решили отложить
В Петербурге энергетики пообещали усиленно работать все праздники
СКА подписал новый контракт с голкипером Самоновым
Автобусы и маршрутки встали из-за ДТП на Меншиковском проспекте
Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф
Беглов вошел в топ-10 по упоминаемости в соцмедиа
В Ленобласти гргузовик вылетел на «встречку». Двое пострадали
Петербургский таксист пожаловался на дебошира Панина