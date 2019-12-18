Суд оштрафовал мигранта за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Суд в Петербурге оштрафовал Элбека Тулкинова на 85 тыс. рублей за покушение на дачу взятки.

Суд установил, что обвиняемый хотел дать взятку сотруднику ДПС ОВ ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району за непривлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории страны.

Злоумышленник пытался передать инспектору 11 тыс. рублей, после чего был задержан, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей. В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за получение взятки.