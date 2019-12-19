Петербурженка вколола анальгетик знакомой и обокрала ее

Женщина вынесла деньги, украшения и шубу. Таким образом она хотела решить собственные финансовые проблемы.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга. Все случилось 17 числа на Дибуновской улице. Женщина пришла к своей знакомой и вколола ей анальгетик. Пока та находилась в бессознательном состоянии, злоумышленница собрала украшения, шубу и деньги и покинула место преступления. Потерпевшая пришла в себя не сразу, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Полиции удалось задержать подозреваемую – она успела сдать часть похищенного в ломбард, остальные вещи нашли в квартире. Известно, что женщина задолжала по кредиту и, чтобы не лишиться жилплощади, пошла на преступление, сообщает «Фонтанка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что миксер перемолол руку сотрудницы на молокозаводе в Петербурге.