Миксер перемолол руку сотрудницы на молокозаводе в Петербурге

Сотрудница молокозавода в Невском районе Петербурга попала в реанимацию после несчастного случая на производстве.
Как пишет «Фонтанка», 29-летняя женщина получила травму после того, как ее руку затянуло в миксер.
Это произошло, когда она со своей коллегой мыла станок по замесу творожной массы. Одна из них мыла внутреннюю часть, а другая внешнюю. Ее коллега нажала пусковую кнопку, после чего миксер затянул руку пострадавшей.
Женщина получила открытый перелом 4-й и 5-й пятипястной костей со смещением.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавшего работника завода в Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали с химическими ожогами тела и отравлением. Его состояние оценивается как тяжелое.