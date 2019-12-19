Миксер перемолол руку сотрудницы на молокозаводе в Петербурге

Ее коллега нажала пусковую кнопку, после чего миксер затянул руку пострадавшей.Фото: Pixabay

Ее коллега нажала пусковую кнопку, после чего миксер затянул руку пострадавшей.Фото: Pixabay

Сотрудница молокозавода в Невском районе Петербурга попала в реанимацию после несчастного случая на производстве.

Как пишет «Фонтанка», 29-летняя женщина получила травму после того, как ее руку затянуло в миксер.

Это произошло, когда она со своей коллегой мыла станок по замесу творожной массы. Одна из них мыла внутреннюю часть, а другая внешнюю. Ее коллега нажала пусковую кнопку, после чего миксер затянул руку пострадавшей.

Женщина получила открытый перелом 4-й и 5-й пятипястной костей со смещением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пострадавшего работника завода в Петродворцовом районе Петербурга госпитализировали с химическими ожогами тела и отравлением. Его состояние оценивается как тяжелое.