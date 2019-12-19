Клюкини показала роскошную квартиру, в которой живет с мужем

Участница шоу «Холостяк» украсила жилище к Новому году.

Обо всем Дарья Клюкина рассказала на своем YouTube-канале. Девушка до этого показывала фанатам только огромную гардеробную, а теперь дело дошло и до всей квартиры. Девушка вместе с топ-менеджером «Газпром-Медиа» Владимиром Чоповым живут в элитном ЖК Москвы. Судя по всему, в квартире светло и уютно.

Апартаменты состоят из спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты. В них есть и дорогая мебель, и шикарные люстры, и даже барная стойка.

Напоминаем, что Дарья Клюкина – единственная девушка, которая приходила на «Холостяк» дважды. Во второй раз она добилась расположения Егора Крида, но в итоге их отношения не сложились.

Рнее в gazeta.spb.ru сообщалось, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж. Фотографии опубликовали друзья и знакомые пары, а затем и сами молодожёны.