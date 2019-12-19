Находчивые петербуржцы переделали «Москвич» под кабриолет

Автомобиль часто видят на дорогах города. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль часто видят на дорогах города. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы заметили на улицах города отечественный «Москвич-2140», креативно переделанный под кабриолет.

О забавном транспорте на декабрьских улицах рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» в четверг, 19 декабря. Находчивые владельцы раритетного авто превратили «Москвич» в ярко-красный кабриолет.

«Когда зима позволяет», — отмечает автор публикации, иронично комментируя погоду в Петербурге. Другие интернет-пользователи подтвердили работоспособность «Москвича», отметив, что часто видят необычное авто на дорогах Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте возле Екатерининского сквера произошло серьезное ДТП. Из-за столкновения автомобиль оказался на тротуаре. О пострадавших на данный момент ничего не известно.