Из-за ДТП на Невском иномарка вылетела на тротуар

На центральном проспекте Северной столицы вечером произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Lexus вылетел на пешеходную часть.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 19 декабря, напротив Екатерининского сквера. Об аварии рассказали очевидцы около 21:00 в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Подробности столкновения неизвестны, однако оба автомобиля получили сильные повреждения.

По предварительным данным, участниками ДТП стали Volkswagen и Lexus, последний от удара вылетел на тротуар. Официальной информации о пострадавших нет, однако свидетели сообщают о неподвижном пассажире на переднем сиденьи Lexus.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Адмирала Трибуца маленький мальчик попал под машину, переходя дорогу.