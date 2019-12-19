Из-за ДТП на Невском иномарка вылетела на тротуар

Из-за ДТП на Невском иномарка вылетела на тротуар
Инцидент произошел возле "Гостиного двора". Фото: vk.com/spb_today

На центральном проспекте Северной столицы вечером произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Lexus вылетел на пешеходную часть.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 19 декабря, напротив Екатерининского сквера. Об аварии рассказали очевидцы около 21:00 в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Подробности столкновения неизвестны, однако оба автомобиля получили сильные повреждения.

По предварительным данным, участниками ДТП стали Volkswagen и Lexus, последний от удара вылетел на тротуар. Официальной информации о пострадавших нет, однако свидетели сообщают о неподвижном пассажире на переднем сиденьи Lexus.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Адмирала Трибуца маленький мальчик попал под машину, переходя дорогу.

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Из-за ДТП на Невском иномарка вылетела на тротуар
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