На Адмирала Трибуца мальчик перебегал дорогу и угодил под колеса машины

На Адмирала Трибуца мальчик перебегал дорогу и угодил под колеса машины
Фото: https://vk.com/bpearl.online

Автомобилист не успел среагировать на внезапно появившегося на дороге ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе » БЖonline | Балтийская Жемчужина». Все случилось между 7 и 8 домами по улице Адмирала Трибуца. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль. Мальчик получил травмы – ему на помощь уже приехали скорая и МЧС. Свидетели уверяют, что все остались живы, но не совсем целы. Юный петербуржец сломал ногу.

«Видимо бежал со 547 школы»,

— пишет одна из пользовательниц.

Другие поругали родителей, которые не объяснили мальчику правила дорожного движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной улице дерево рухнуло на Citroen. Петербуржцы продолжают рассказывать о последствиях ночного урагана.

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На Адмирала Трибуца мальчик перебегал дорогу и угодил под колеса машины
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