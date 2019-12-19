На Наличной улице дерево рухнуло на Citroen

Петербуржцы продолжают рассказывать о последствиях ночного урагана.

Очевидцы сообщили о том, что дерево рухнуло прямо на Citroen, припаркованный у дома 20 по Наличной улице.

«Дерево и ветер не пощадило маленький Citroen у дома 20 по Наличной улице», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее очевидцы сообщили о том, что в Невском районе рухнувший из-за ураганного ветра рекламный щит серьезно повредил припаркованный Hyundai.

Сегодня, 19 декабря, оперативным группам МЧС поступило 67 заявок: в разных районах города рухнуло 41 дерево, ветер разломал кровли 16 построек и повредил 10 рекламных щитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за ночь порывистый ветер в Ленобласти повалил около сотни деревьев. Сильный ветер достигал ночью 28 м/с.