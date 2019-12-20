Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против Nord Stream 2

Меркель «объявила войну» в ответ на санкции против Nord Stream 2
Ангела Меркель. Фото: пресс-служба Кремля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает Bild, в ответ на такое решение Вашингтона Меркель ответила «ясными словами».

Как пишет издание, это «четкое объявление войны» Трампу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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