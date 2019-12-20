Синоптик спрогнозировал погоду на Новый год

В Новый год в Петербурге ожидается небольшой мороз. По словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, в новогоднюю ночь температура воздуха составит около -4 или -5 градусов, сообщает «КП-Петербург».

Синоптик отметил, что надеяться на снег в ночь на 1 января «можно и нужно».

Однако, по словам специалисты, не стоит возлагать особых надежд на то, что в первый день 2020 года можно будет кататься на лыжах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.