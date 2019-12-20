Роскачество исследовало российские игристые вины

Эксперты Роскачества проверили игристые вины российского производства. Из них 72% образцов получили высокие оценки дегустаторов.

В исследовании участвовали игристые вина, произведенные в Крыму, Долине Дона, Севастополе, Дагестане и на Кубани. Эксперты посетили 50 виноделен и дали оценку 94 образцам вина, говорится в сообщении Роскачества.

Проверка проводилась в рамках «Винного гида России», созданного Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Вина закупали в крупных торговых сетях и специализированных магазина. Для исследования были отобраны марки стоимостью до 1 тыс. рублей. При этом в топ лучших из них вошли образцы стоимостью 300-500 рублей за бутылку.

Роскачество отмечает, что при выборе игристого вина к новогоднему столу стоит внимательно читать этикетку. Потребителям следует обратить внимание на наименование, чтобы не спутать вино и винный напиток. Последний, как правило, наполовину состоит из воды и ароматизаторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество оценило детское пюре. В некоторых образах были обнаружены пестициды, крахмал и сахар.