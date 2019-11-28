Пестициды и крахмал: Роскачество проверило детское яблочное пюре

Сотрудники Роскачества проверили 24 бренда детского пюре. В некоторых из них были обнаружены пестициды, крахмал и сахар.

Эксперты взяли на проверку пюре отечественных и зарубежных производителей. Детскую продукцию изучили по 180 показателям качества, безопасности и вкуса.

В десяти марках были найдены пестициды. Их содержание не нормируется в России, поэтому вся продукция соответствует требованиям. В одном из образцов выявили крахмал и сахар, которых в составе не должно было быть.

Как сообщает «360», остальные пюре полностью прошли проверку – в них не обнаружили консервантов, красителей, сахарозаменителей и подсластителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что специалисты Роскачества проверили молочную продукцию в магазинах. Речь идет о соблюдении новых правил маркировки.