Пестициды и крахмал: Роскачество проверило детское яблочное пюре

Сотрудники Роскачества проверили 24 бренда детского пюре. В некоторых из них были обнаружены пестициды, крахмал и сахар.
Эксперты взяли на проверку пюре отечественных и зарубежных производителей. Детскую продукцию изучили по 180 показателям качества, безопасности и вкуса.
В десяти марках были найдены пестициды. Их содержание не нормируется в России, поэтому вся продукция соответствует требованиям. В одном из образцов выявили крахмал и сахар, которых в составе не должно было быть.
Как сообщает «360», остальные пюре полностью прошли проверку – в них не обнаружили консервантов, красителей, сахарозаменителей и подсластителей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что специалисты Роскачества проверили молочную продукцию в магазинах. Речь идет о соблюдении новых правил маркировки.