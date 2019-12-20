ДТП на Володарском мосту остановило трамвайное движение

Утром в 20 декабря на Володарском мосту произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, трамваи высаживали пассажиров прямо на мосту, потому что ДТП осложнило движение.

«Двое притерлась на Володарском мосту, в сторону Ломоносовской, трамваи встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.