На Коломяжском пьяная дама устроила ДТП с полицейским BMW

В ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.

Автомобиль марки Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина, на высокой скорости влетела в машину ДПС. От удара полицейский BMW откинуло на десять метров.

По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«На пересечении Коломяжского и Испытателей девушка на Polo с признаками САО влетела в Дпс на BMW 5 на высокой скорости. BMW откинуло метров на 10 вперед, виновник остановился на другом конце перекрестка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Ранее она чуть не спровоцировала другое ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на центральном проспекте Северной столицы вечером произошло серьезное ДТП. В результате столкновения Lexus вылетел на пешеходную часть.