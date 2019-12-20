У волейболиста «Зенита» на Маршала Захарова угнали Cadillac

Спортивный инструктор волейбольного клуба «Зенит» лишился Cadillac Escalade в Красносельском районе Петербурга. Машину он оставил у дома 17 по улице Маршала Захарова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, кража произошла 19 декабря. Инструктор припарковал автомобиль в 14:50. Всего через шесть минут Cadillac исчез.

Стоимость пропавшего авто волейболист оценил в 3 млн 515 тыс. рублей. Дополнительными средствами спутниковой сигнализации машина не оборудовано.

Полиция изъяла записи с камер наблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленик и автомобиль разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у бизнесмена угнали автомобиль Jeep Grand 2013 года выпуска стоимостью 1,5 млн рублей. Машину последний раз видели у дома 8 по улице Маршала Тухачевского.