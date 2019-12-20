Иномарка сбила женщину на Трамвайном проспекте

Утром 20 декабря в Кировском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили очевидцы, иномарка сбила женщину на пешеходном переходе у дома №6 на Трамвайном проспекте.

«Сегодня в 8:31 на Трамвайном проспекте, около дома 6, на пешеходном переходе, сбили женщину», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали также видеозапись. Судя по кадрам, водитель иномарки решил обогнать грузовик перед пешеходным переходом. В этот момент женщина попыталась перебежать дорогу по «зебре», но попала под колеса иномарки. Информации о состоянии пострадавшей на данный момент нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.