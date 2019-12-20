Загоревшийся мусоропровод разлетелся на части в доме на Маршала Захарова

Последствия пожара в мусоропроводе на Маршала Захарова. Фото: vk.com/spb_today

Последствия пожара в мусоропроводе на Маршала Захарова. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга разлетелся на части мусоропровод. Запах гари и громкие звуки разбудили жителей дома утром 20 ноября.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МЧС России по Петербургу, в доме 23 по улице Маршала Захарова загорелся мусор. От воздействия высокой температуры произошло разрушение трубы.

«Хлопка там не было», — уточнили в МЧС.

Ранее предполагалось, что причиной разрушения мусоропоровода мог стать взрыв. О хлопке рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В доме стоит запах гари. Для того, чтобы он выветрился, в парадной открыли окна. На место выезжали сотрудники полиции и пожарная. Причины возгорания неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории СКК «Петербургский» загорелся мусор. Пламя разрослось до ста квадратных метров.