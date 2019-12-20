ДТП на Курчатова спровоцировало пробку

ДТП на Курчатова. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на Курчатова. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром 20 декабря в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на улице Курчатова. Из-за ДТП встали троллейбусы и автобусы. Участники движения вынуждены объезжать ДТП по тротуару.

«Улица Курчатова стоит . Троллейбусы с автобусами стоят . Машины по тротуару объезжают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.