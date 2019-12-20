Путин едет: центр Петербурга начали перекрывать

Автомобилисты сообщают о пробках в Петербурге. Скриншот: Яндекс.Навигатор

Автомобилисты сообщают о пробках в Петербурге. Скриншот: Яндекс.Навигатор

В центре Петербурга 20 ноября начали перекрывать улицы. Автомобилисты заторы связывают с приездом президента России Владимира Путина.

Проезд затруднен в районе Дворцовой площади, на Большой Морской улице, набережной реки Мойки, Литейном и Невском проспектах и ряде других дорог.

«Вознесенский проспект перекрыт! Ищите пути объезда», — сообщила петербурженка в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Заторы также наблюдаются на КАД близ Пулковского шоссе. Движение на кольцевой затруднено на участке от трассы М-11 до подъезда к Предпортовой улице.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность дорог составляет 4 балла. Однако центр существенно «покраснел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург 20 декабря посетят президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В городе пройдет саммит ЕАЭС.