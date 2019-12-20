Путин и Лукашенко проведут переговоры на саммите ЕАЭС в Петербурге

В Петербург 20 ноября прибудут президент России Владимир Путин. В его планах — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На заседании Высшего экономического совета участникам предстоит обсудить развитие сотрудничества и улучшение функционирования единого рынка Евразэс и подвести итоги работы Евразийского экономической комиссии. На повестке также согласование нового председателя и членов коллегии ЕЭК.

«Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», — сообщается на сайте Кремля.

В этот же день Путин примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Маршруты президента и других лидеров неизвестны. Однако автомобилистам следует приготовиться к пробкам и перекрытиям. На данный момент загруженность дорог по данным сервиса «Яндекс.Пробки» составляет 4 балла. Позднее ситуация, вероятно, изменится.