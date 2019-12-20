Главой КРТИ временно стал Андрей Семчанков

Главой КРТИ временно стал Андрей Семчанков
Андрей Семчанков. Фото: КРТИ

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга стал Андрей Семчанков.

Прежде он занимал должность первого заместителя главы КРТИ. О назначении Семчанкова сообщается на сайте комитета.

Его предшественник Сергей Харлашкин покинул КРТИ для перехода на новую должность. Экс-глава комитета решением совета директоров стал исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой».

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, гендиректора ОАО «Метрострой» Николай Александров арестован по делу о растрате в особо крупном размере. Под стражей он пробудет до 6 февраля 2020 года. Его обвиняют в хищении средств «Метростроя». Ущерб оценивается в 178 млн рублей. Вместо с Александровым фигурантами уголовного дела стали директор УПТК (филиал «Метростроя») Олег Кузьменко и Анатолий Болотов, возглавлявший на момент преступления ООО «БТР».

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