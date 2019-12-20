Иномарка засыпала осколками проезжую часть на Ждановской

Утром на пересечении Ждановской и Новоладожской улиц в Петроградском районе произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, посреди дороги стоит иномарка, у которой сильно пострадала передняя часть в результате ДТП. Осколки автомобиля рассыпались на проезжей части.

«На пересечении Ждановской и Новоладожской легковушка осталась без переда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 20 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и Volkswagen Polo. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на углу проспектов Испытателей и Коломяжского девушка.