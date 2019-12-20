«Ночлежка» собирает новогодние подарки для бездомных

Благотворительный фонд «Ночлежка» просит неравнодушных петербуржцев помочь собрать новогодние подарки для бездомных.

В рамках ежегодной акции «Мандаринка и тушенка» необходимо собрать 500 наборов, а до конца сбора подарков остается три дня.

Благотворительная организация просит купить для бездомных чай, конфеты и печенье, консервы в банке с ключом, зубные щетки, влажные салфетки, носки, перчатки.

Вещи и продукты можно принести в благотворительные магазины «Спасибо!», которая работаю с 11 до 21 часа и находятся по адресам: Ковенский пер., д. 23, 8-я линия В.О., д. 55, Чкаловский пр., д. 5, Нарвский пр., д. 19, Измайловский пр., д. 18.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по всему Санкт-Петербургу стоят специальные копилки для пожертвований. Туда можно класть как деньги, так и жетоны метрополитена. Некоммерческая организация «Ночлежка» занимается помощью бездомным. Не всегда на улице оказываются люди, злоупотребляющие алкоголем.