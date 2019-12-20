На платной ЗСД автомобили забрасывает гравием

Автомобилисты Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку Западного скоростного диаметра (ЗСД). Во время езды по платной трассе в машины нередко летит гравий. Таким образом, вместо чистой дороги водители за деньги получают повреждения стекол.

О трещинах на стеклах после проезда по ЗСД сообщили водители в соцсетях. Происходит такое нередко, пишет «Мойка78«.

«Заплатил за проезд, испачкали машину и разбили лобовое , отличный платный сервис», — высказался автомобилист.

В ответ на замечание в «Магистрали северной столицы» (оператор ЗСД) сообщили, что уборка трассы осуществляется в соответствии с установленным графиком — не реже одного раза. Чаще дороги очищают только в снежные дни.

«По ЗСД проезжает большое количество грузового транспорта и, к сожалению, не всегда грузы бывают закреплены должным образом», — объяснил оператор появление гравия на дороге.

Водителям, чьи автомобили пострадали на ЗСД, рекомендовали оформить ДТП. Однако сделать это не так просто. Сотрудники ГИБДД, как правило, не «горят» желанием выезжать на трассу ради попадания камня в стекло.

Автомобилистов возмущает, что на ЗСД с них всячески пытаются собрать деньги, в том числе выписывая штрафы. При этом качество ухода за дорогой оставляет желать лучшего.