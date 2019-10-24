За десять дней за нарушения на ЗСД выписали 15 тысяч штрафов

С 14 октября в Петербурге начали выписывать штрафы за превышение скорости на ЗСД. За первые десять дней УГИБДД вынесло более 15 тыс. постановлений.

Нарушения отслеживаются в автоматическом режиме. Сейчас информацию принимают 10 датчиков. До 26 октября в работу будут включены все 12 устройств, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Всего за первые дни работы автоматизированной системы вынесено 15 тыс. 211 постановлений. В процессе рассмотрения находятся 2 тыс. 437 материалов.

В ГИБДД отметили, что сейчас комплексы фиксируют превышение максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах установки. В дальнейшем контролировать скорость также начнут на протяжённых участках дороги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доход со штрафов за нарушения на ЗСД будет направляться в бюджет Петербурга.