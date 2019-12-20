Мужчина, до смерти забивший неприятеля на Большевиков, получил 9 лет

Невский районный суд Петербурга приговорил Виталия Евстратова к 9 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в смертельном избиении человека.

Суд установил, что Евстратов в январе 2019 года находился на проспекте Большевиков. Между ним и другим мужчиной на почве неприязни произошел конфликт. В результате Евстратов кулаками и ногами избил недруга. После чего с целью сокрытия преступления перетащил его тело на лестничную площадку. Там мужчина скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Свою вину Евстратов признал лишь частично.

Обвинение по делу поддержала прокуратура Невского района. В законную силу приговор пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину подозревают в убийстве своего 27-летнего приятеля. Как полагают правоохранители, он ударил потерпевшего поленом во время ссоры. Травма оказалась смертельной.