Житель Ленобласти до смерти забил своего приятеля поленом

Мужчина нанес смертельные повреждения своему знакомому поленом, а затем завернул труп в полиэтилен и отправился в безлюдную местность, чтобы избавиться от тела.

Полицейские Гатчинского района Ленинградской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего 27-летнего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области в пятницу, 20 декабря. Трагический инцидент произошел двумя неделями ранее, 6 декабря.

В деревне Сокколово между двумя мужчинами разразился конфликт, перешедший в драку. Не справившись с эмоциями, участник ссоры схватил полено и убил им своего оппонента. Погрузив завернутое в полиэтиленовую пленку тело в машину, злоумышленник избавился от трупа, закопав его в поле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга задержали банду авторитетных уголовников, угонявших люксовые автомобили.