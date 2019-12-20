В Ленобласти накрыли подпольную парковку люксовых угнанных авто

В Ленобласти накрыли подпольную парковку люксовых угнанных авто
В гараже стояли 7 дорогих внедорожников, числящихся угнанными: «Шевроле Тахо», «Ауди Q8», «Лексус LX», «Лексус RX», «Тойота Ленд Крузер 200» и «Порше». Фото: pixabay.com

В поселке Стеклянный полиция задержала банду авторитетных угонщиков элитных машин, орудующих в Санкт-Петербурге.

В четверг, 19 декабря, в правоохранительные органы обратился волейболист «Зенита» Дмитрий Ковалев с заявлением об угоне его Cadillac стоимостью 3,5 миллиона рублей. По словам спортсмена, он оставил авто без присмотра буквально на несколько минут. Для подобного рода операции потребовался бы специальный сканер, цена на такие стартует от 30 тысячи евро. Следовательно, действовали настоящие профессионалы своего дела.

Полиция оперативно разыскала машину по дороге в Сертолово, однако стражи порядка не стали задерживать автомобиль, а проследили его путь. Вслед за «Кадиллаком» добравшись до коттеджа в поселке Стеклянный, полицейские штурмом взяли дом, где нашли гараж с несколькими угнанными внедорожниками класса «люкс», а также весь арсенал для угона и последующей подделки номеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Пятилеток грабители сбили полицейского.

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