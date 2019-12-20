Грабители на Ford Focus сбили полицейского на проспекте Пятилеток

Грабители на Ford Focus сбили полицейского на проспекте Пятилеток
У полицейского сломана рука. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в ходе задержания пострадал 43-летний полицейский. Мужчина попал под колеса Ford Focus, на котором пытались скрыться злоумышленники.

В ночь на 20 декабря в Невском районе ограбили 22-летнего студента. У него отобрали рюкзак с личными вещами. На заявку приехали сотрудники полиции. Злоумышленники решили скрыться на Ford Focus и совершили наезд на одного из правоохранителей.

Пострадавшим оказался 43-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Медики диагностировали у него перелом руки и отправили его на лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Одного из злоумышленников удалось задержать в эту же ночь. Через несколько минут после наезда на полицейского Ford Focus попал в ДТП на проспекте Большевиков. Трое подозреваемых с места происшествия скрылись. Четвертому убежать не удалось. Задержанным оказался 31-летний гражданин одной из стран Центральной Азии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили организаторов подпольного казино на проспекте Энтузиастов. Одна из подсудимых также обвинялась в наезде на полицейского. Женщина получила 2,5 года лишения свободы условно.

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Грабители на Ford Focus сбили полицейского на проспекте Пятилеток
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