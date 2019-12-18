Основательница казино на Энтузиастов, сбившая майора, получила условный срок

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Юлии Байбариной, Елены Цибиной и Галины Рыжовой. Их обвиняют в организации подпольного казино на проспекте Энтузиастов.

Суд установил, что женщины нашли помещение для проведения азартных игр. Внутри они установили 24 автомата и 25 электронных плат. Людей в казино приглашали по телефону.

«Прибылью дамы распоряжались по своему усмотрению», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дело Галины Рыжовой было выделено в отдельное производство. Дополнительно её обвинили в умышленном причинении вреда здоровью сотрудника отдела экономической полиции.

Рыжова, находясь за рулем Mitsubishi, наехала на ногу майора полиции. Потеряв равновесие, он схватился за окно водительской двери. Женщина решила скорость не снижать и не менее трех метров проволокла его по асфальту.

«Тем самым причинила В. телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, но причинившие физическую боль, после чего скрылась с места совершения преступления», — уточнили в пресс-службе.

Решением суда обвиняемые получили условный срок. Байбриной назначены 1,5 года лишения свободы, Цибиной — 2 года, Рыжовой — 2,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе нашли подпольное казино. В ходе обысков изъяты 14 игровых автоматов.