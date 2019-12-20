Стали известны даты VK Fest в Петербурге в 2020 году

Фестииваль VK Fest 5. Фото: ВК
Фестиваль VK Fest 5. Фото: ВКонтакте/VK Fest

«ВКонтакте» и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest в Петербурге. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в Парке 300-летия на Финском заливе.

Продажу билетов на VK Fest откроют 24 декабря. Однако подписчики сообщества фестиваля «ВКонтакте» смогут приобрести билеты из ограниченной партии по выгодной цене.

«Уже в понедельник мы отправим всем подписавшимся секретную ссылку!», — рассказали на официальной странице VK Fest.

Двухдневный фестиваль VK Fest проходит c 2015 год. Организатором мероприятия выступает социальная сеть «ВКонтакте». Программа включает концерты с участием популярных артистов и масштабный лекторий. В этом году хэдлайнерами фестиваля были журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин. Мероприятие посетили около 95 тыс. зрителей.

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