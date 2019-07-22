В 2019 году VK Fest побил рекорд по посещаемости

Над организацией фестиваля трудились более семи тысяч человек. Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

Над организацией фестиваля трудились более семи тысяч человек. Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

20 и 21 июня в Петербурге прошел пятый фестиваль VK Fest. Его посетили рекордные 95 тысяч человек.

Ежегодный фестиваль VK Fest в Парке 300-летия Петербурга собрал рекордные 95 тысяч посетителей, а прямые трансляции с фестиваля посмотрели более шести миллионов зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

На фестивале работали 17 тематических зон, более 350 интерактивных площадки четыре музыкальные сцены. На VK Fest выступили не менее 60 артистов среди которых: Елка, Ольга Бузова, Егор Крид, Монеточка, Елена Темникова, Диана Арбенина, Дельфин, Элджей, Feduk, Little Big и многие другие.

На сцене ТНТ появились резиденты Comedy Club, многочисленные участники проектов «Танцы», «Песни», «Импровизация», «Перезагрузка» и другие.

Популярные стримеры и блогеры обсуждали проблемы общества. Среди них были Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дима Гордей, Приятный Ильдар, Марьяна Ро и другие.

Также в хедлайнерами в «Лектории» стали Леонид Парфенов, Тина Канделаки, Александр Роднянский и Александр Цыпкин.

Отмечается, что над организацией фестиваля трудились более семи тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Батрудиновым.