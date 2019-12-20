Обвиняемого в попытке подорвать «Сапсан» приговорили к 22 годам

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке подрыва «Сапсана» в 2017 году. Виновным признан Эмом Бурханов.

Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы условно в колонии строгого режима. Приговор огласили 20 декабря. Свою вину Бурханов признал, сообщает ТАСС.

Приговоры в отношении других семи фигурантов уголовного дела были оглашены в июле 2019 года. Они получили от 15 до 21 года в колонии строгого режима. Как полагает суд, все они были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Попытка подорвать «Сапсан» была совершена 13 июля 2017 года. Поезд, следовавший из Москвы в Петербург, наехал на металлическую конструкцию, которую установили на пути. Состав не сошел с рельсов, однако пять вагонов были повреждены. Ущерб оценен в 55 млн рублей.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена.