Эксперт рассказал, как выбрать лучшую красную икру на новогодний стол

Эксперт рассказал, как выбрать лучшую красную икру на новогодний стол
Фото: pixabay.com

Они советуют обращать внимание на упаковку и маркировку.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что предпочтительней, когда красная икра хранится в жестяной банке или стеклянной таре – так проще увидеть, что находится внутри. Важно, чтобы она была без повреждений и не вздувшаяся. Эксперт рекомендуют покупать деликатес, привезенный с Камчатки или Сахалина.

Икринки должны быть примерно одинакового размера и цвета. При переворачивании банки хорошая икра не сползает сразу вниз по стенкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России дешевеет красная икра. Летом красную икру можно было купить примерно на пять процентов дешевле, чем в 2018 году – банка стоит 3 7772 рублей вместо 3 985 рублей за килограмм.

красная икра эксперт
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