В гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии

Предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в магазин с товарами из Финляндии. У владелицы не нашлось лицензии на продажу алкоголя, а вот сам алкоголь почему-то нашелся. В отношении бизнесвумен завели административное дело, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца поймали на краже алкоголя, еды и гирлянды в магазине. Росгвардейцы прибыли на место по сигналу. Неудавшийся похититель был задержан и передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».