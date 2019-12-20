В гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии

В гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии
Фото: pixabay.com

Предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в магазин с товарами из Финляндии. У владелицы не нашлось лицензии на продажу алкоголя, а вот сам алкоголь почему-то нашелся. В отношении бизнесвумен завели административное дело, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца поймали на краже алкоголя, еды и гирлянды в магазине. Росгвардейцы прибыли на место по сигналу. Неудавшийся похититель был задержан и передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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В гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии
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