79-летний кардиохирург назвал привычки здоровых людей

Врач заявил, что важно иметь любимое дело и соблюдать распорядок дня.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказал кардиохирург Лео Бокерия, сообщает ТАСС. Врач отметил, что важно начинать день в одно и тоже время, а также радовать себя с самого утра. Лео признался, что старается смешить свою жену, чтобы ее день прошел хорошо. После этого кардиохирург и сам заряжается позитивным настроем и готов приступить к работе.

Лео также посоветовал найти любимое дело, которое будет вдохновлять на созидание. Не обойтись здоровому человеку без сна, правильного питания и физической активности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения». Выяснилось, что медиальная хабенула, таково научное название этого участка, отвечает за регуляцию плохого настроения.