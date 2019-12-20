79-летний кардиохирург назвал привычки здоровых людей

79-летний кардиохирург назвал привычки здоровых людей
Фото: pixabay.com

Врач заявил, что важно иметь любимое дело и соблюдать распорядок дня.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказал кардиохирург Лео Бокерия, сообщает ТАСС. Врач отметил, что важно начинать день в одно и тоже время, а также радовать себя с самого утра. Лео признался, что старается смешить свою жену, чтобы ее день прошел хорошо. После этого кардиохирург и сам заряжается позитивным настроем и готов приступить к работе.

Лео также посоветовал найти любимое дело, которое будет вдохновлять на созидание. Не обойтись здоровому человеку без сна, правильного питания и физической активности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения». Выяснилось, что медиальная хабенула, таково научное название этого участка, отвечает за регуляцию плохого настроения.

врач здоровье кардиолог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обманутые дольщики «Лидер групп» штурмовали Мариинский дворец
Ленинградец, незаконно присвоивший 24 участка, отправится в тюрьму
На таможне пес нашел в машине у петербуржца более 4 тыс. сигарет
Петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина
На Стачек посреди дороги лежит человек
79-летний кардиохирург назвал привычки здоровых людей
ВЦИОМ: россияне начали больше доверять Путину после пресс-конференции
Полицейский выложил видео с песнями под гитару, а на утро его нашли мертвым