На Стачек посреди дороги лежит человек

Непонятно, нужна ли ему помощь. Свидетель говорит, что горожанин не двигался.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилист пишет, что заметил обездвиженного человека, лежащего на дороге, на проспекте Стачек. Почему он оказался на асфальте – непонятно. В комментариях люди поругали свидетеля, который, вместо того, чтобы помочь бедняге, решил его сфотографировать и обсмеять.

«Ну правильно, важно снять и поржать, может его сбили, а если нет -так переедут, остановиться и помочь с дороги свалить не судьба? Да что с вами, люди???»,

— возмущается один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге молодой таксист сбил на «зебре» пенсионерку. Пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована. О том, в каком состоянии она находится, ничего не говорится.