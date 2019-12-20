В Выборге молодой таксист сбил на «зебре» пенсионерку

В Выборге молодой таксист сбил на &#171;зебре&#187; пенсионерку
Фото: Pixabay

Пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована. О том, в каком состоянии она находится, ничего не говорится.

Все случилось сегодня утром, 20 декабря. Обо всем сообщает «Дорожный инспектор», ссылаясь на ОГИБДД Выборгского района Ленинградской области. Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Приморской в Выборге. Водитель машины сервиса «Яндекс.Такси» при повороте не пропустил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре». Пожилая местная жительница получила травмы и была госпитализирована – непонятно, в каком она состоянии.

Уточняется, что за рулем сидел молодой водитель – ему 19 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ждановской набережной из-за ДТП заблокирована дорога. Не уточняется, есть ли пострадавшие и как именно случилось ДТП. Свидетели отмечают, что образовывается затор, так что стоит объезжать место инцидента.

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