На Ждановской набережной из-за ДТП заблокирована дорога

Автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы не встать в пробку.

Все случилось сегодня вечером, 20 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Авария произошла на Ждановской набережной недалеко от дома номер три. Участниками аварии стали такси и автобус – их столкновение привело к блокировке поворота на Малый Проспект Петроградской стороны.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и как именно случилось ДТП. Свидетели отмечают, что образовывается затор, так что стоит объезжать место инцидента.

Многие комментаторы убеждены, что виноват во всем водитель каршеринга. Они считают, что стоит запретить подобные сервисы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Ленсовета «Газель» провалилась под асфальт. Причина инцидента все еще остается невыясненной, в последнее время на территории не велось никаких работ.