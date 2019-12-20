На улице Ленсовета «Газель» провалилась под асфальт

В Московском районе Санкт-Петербурга на улице Ленсовета ушел под землю асфальт. В образовавшуюся яму угодила задним колесом «Газель».

Коммунальная авария произошла в пятницу, 20 декабря. По предварительной информации, асфальт провалился рядом с домом №39 по улице Ленсовета. В дыру, расположенную прямо на проезжей части, попало заднее колесо «Газели». По неизвестной причине, спасатели и служба «Водоканала», прибывшие по вызову, не могут решить проблему и вызволить грузовик.

Причина инцидента все еще остается невыясненной, в последнее время на территории не велось никаких работ. В районе происшествия отмечается затрудненное движение транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лесном столкнулись трамвай и каршеринг. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало пробку.