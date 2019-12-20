Ленинградец, незаконно присвоивший 24 участка, отправится в тюрьму

Ленинградец, незаконно присвоивший 24 участка, отправится в тюрьму
Фото: pixabay.com

Злоумышленник вместе с компаньоном должен выплатить 62 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве с землей. Он нашел 24 номинальных владельцев, благодаря которым смог получить 24 участка. Ущерб муниципалитетам оценили в 60 миллионов рублей. Уточняется, что схему мошенник проворачивал не один – на компаньона также возбудили уголовное дело.

Преступник признал свою вину. Ему предстоит думать о своем поведении три с половиной года за решеткой в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей. Помимо этого, он и его сообщник должны будут выплатить 62 миллиона рублей ущерба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квартирные мошенники из Петербурга получили срок в 2,5 года. Мошенники представились владельцу квартиры специалистами по продаже недвижимости. После этого они убедили мужчину продать его квартиру.

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