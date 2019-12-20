Обманутые дольщики «Лидер групп» штурмовали Мариинский дворец

Они переходили дорогу туда-сюда, чтобы привлечь внимание к себе и проблеме.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Девяткино online». Обманутые дольщики, доверившие свои деньги компании «Лидер групп», устроили акцию протесту у Мариинского дворца. Она мешали автомобильному движению, переходя дорогу туда-сюда. К ним вышла депутат от КПРФ Ирина Иванова – итоги общения не уточняются.

Напоминаем, что владельцем застройщика является супруга депутат Госдумы от КПРФ Александра Некрасова. Недавно компания перенесла сроки ввода третьей очереди ЖК «Три кита» в Мурино.

К слову, подобные митинги в последнее время набирают популярность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщики проблемных ЖК бросаются под колеса машин на Суворовском. Люди, которые вложили деньги в строительство домов в Девяткино, устроили акцию.