Желающие уехать в Эстонию стояли в пробках пять часов

Желающие уехать в Эстонию стояли в пробках пять часов
Фото: https://vk.com/ivan_city

Многие петербуржцы и ленинградцы ради распродаж готовы на все – даже на очереди.

Об этом стало известно 20 декабря. Обо всем рассказали сами автомобилисты в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что на границе в Кингисеппском районе собралась приличная пробка – все хотят уехать в Эстонию. В веренице из машины удалось насчитать как минимум 300 автомобилей – людям приходится ждать своей очередь до пяти часов, но петербуржцы и ленинградцы не унывают.

«Старт дан!»

— весело отмечает один из водителей.

К слову, желающих уехать в Финляндию оказалось не так много – на границе со страной машинисты ожидали проверки около получаса. Стоит отметить, что уехать из России – это еще полдела, надо еще вернуться. Пробки прогнозируют на вечер 21 и утром 22 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина. Несмотря на позднее время, некоторым добраться до дома все равно непросто.

пробки эстония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД петербуржцы наблюдали за горящим автомобилем
Волочкова поразила поклонников своим новым имиджем
Звезда «Великолепного века» Узерли пожаловалась на ухудшение зрения
Желающие уехать в Эстонию стояли в пробках пять часов
Обманутые дольщики «Лидер групп» штурмовали Мариинский дворец
Ленинградец, незаконно присвоивший 24 участка, отправится в тюрьму
На таможне пес нашел в машине у петербуржца более 4 тыс. сигарет
Петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина