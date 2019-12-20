Желающие уехать в Эстонию стояли в пробках пять часов

Многие петербуржцы и ленинградцы ради распродаж готовы на все – даже на очереди.

Об этом стало известно 20 декабря. Обо всем рассказали сами автомобилисты в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что на границе в Кингисеппском районе собралась приличная пробка – все хотят уехать в Эстонию. В веренице из машины удалось насчитать как минимум 300 автомобилей – людям приходится ждать своей очередь до пяти часов, но петербуржцы и ленинградцы не унывают.

«Старт дан!»

— весело отмечает один из водителей.

К слову, желающих уехать в Финляндию оказалось не так много – на границе со страной машинисты ожидали проверки около получаса. Стоит отметить, что уехать из России – это еще полдела, надо еще вернуться. Пробки прогнозируют на вечер 21 и утром 22 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина. Несмотря на позднее время, некоторым добраться до дома все равно непросто.