Петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина

Петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина
Фото: https://vk.com/spb_today

Несмотря на позднее время, некоторым добраться до дома все равно непросто.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автомобилисты выкладывают фотографии с пробки – они говорят, что движение затрудненно на КАД у съезда на Дачный проспект. Люди считают, что дорогу перекрыли в связи с приездом в Северную столицу президента России Владимира Путина и других политиков – действительно, ФСО в таких случаях требует перекрывать дороги.

Напоминаем, что в городе проходят заседания Высшего Евразийского экономического совета. Водителей предупредили заранее о вероятных пробках и попросили пользоваться общественным транспортом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невский проспект стоит в 10-балльных пробках. Сегодня, в связи с двумя важными политическими мероприятиями, центр города буквально парализован.

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Петербуржцы стоят в пробках на КАД и винят приезд Путина
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