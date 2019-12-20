Невский проспект стоит в 10-балльных пробках

"Зеленого" места на карте почти не найти. Фото: Яндекс.Карты

"Зеленого" места на карте почти не найти. Фото: Яндекс.Карты

В пятницу, 20 декабря, сервис «Яндекс.Карты» уже в пять вечера оценивал загруженность дорог на 7 баллов. А в районе Дворцовой площади на Невском и вовсе показывал рекордные 10 баллов.

Вечерний часы, особенно пятничные, и без того являются сложными для автомобилистов. Сегодня, в связи с двумя важными политическими мероприятиями, центр города буквально парализован. Спустя час, в 18:00, ситуация в целом улучшилась, навигатор вернулся к почти стандартным 7 баллам.

Тем не менее, Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы почти полностью «покраснели». Стоят в пробках набережные Невы, Большой Невки, Обводного канала, багровым цветом отмечены мосты, Невский и Литейный проспекты, даже на небольших улочках движение затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о проведении в городе заседания ЕАЭС и саммита глав стран СНГ. В преддверии таких серьезных мероприятий в целях обеспечения безопасности по приказу ФСО перекрывают некоторые улицы.