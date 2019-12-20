Саммит лидеров стран СНГ и заседание ЕАЭС вызвали транспортный коллапс в Петербурге

Затруднено движение в районе Дворцовой площади, по Невскому проспекту, набережным, Садовой улице и многим другим. Фото: Яндекс.Карты

Затруднено движение в районе Дворцовой площади, по Невскому проспекту, набережным, Садовой улице и многим другим. Фото: Яндекс.Карты

Сложная обстановка на улицах Северной столицы вызвана проведением в городе заседания Евразийского экономического совета, а также саммита с участием глав стран СНГ.

В пятницу, 20 декабря, по состоянию на 13:30 сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что пробки в Петербурге оцениваются в пять баллов. К вечеру прогнозируется сильное ухудшение ситуации на дорогах — до 8-9 баллов. Сейчас наиболее затруднен проезд в Центральном и Адмиралтейском районах.

Отметим, что в заседании ЕАЭС принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этот же день состоится неформальная встреча президентов стран СНГ.

Напоминаем, что gazeta.spb.ru сообщала о «покраснении» городских магистралей, о котором активно начали рассказывать горожане утром 20 декабря. Автомобилисты связывают затрудненное движение с прибытием в Петербург Владимира Путина.